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- Василий Флегонтович

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

После 1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: - Флегонт Николаевич

Мать: - Любовь Ивановна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
20.09.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.123-124 ( Рождение №-52ж ) Крестная дочь - Анна Флегонтовна из д.Ивакино (сестра)
Смерть
После 1902 ст.
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