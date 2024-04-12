- Василий Флегонтович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиПосле 1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.
Отец: - Флегонт Николаевич
Мать: - Любовь Ивановна
Восприемник
20.09.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.123-124 ( Рождение №-52ж ) Крестная дочь - Анна Флегонтовна из д.Ивакино (сестра)
Смерть
После 1902 ст.