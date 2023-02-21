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Осипов Трофим

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Место рождения

Каштак

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Осип Семёнов

Мать: Анна Афанасьевна

Каштак
Рождение ребёнка
20.06.1784

Сын: Осипов Мефодий Трофимович

Мать ребёнка: Осипова Авдотья Тимофеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина Трофимовна

Мать ребёнка: Осипова Авдотья Тимофеевна

Каштак
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Василиса Трофимовна

Мать ребёнка: Осипова Авдотья Тимофеевна

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Авдотья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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