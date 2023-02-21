Осипов Трофим
Место рожденияКаштак
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Осип Семёнов
Мать: Анна Афанасьевна
Каштак
Рождение ребёнка
20.06.1784
Сын: Осипов Мефодий Трофимович
Мать ребёнка: Осипова Авдотья Тимофеевна
Каштак
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина Трофимовна
Мать ребёнка: Осипова Авдотья Тимофеевна
Каштак
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Василиса Трофимовна
Мать ребёнка: Осипова Авдотья Тимофеевна
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно