Габдулхак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулхак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ахат

Мать: Рашида

Смерть
1929
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