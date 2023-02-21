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Габдулхак
Габдулхак
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
1929
Пол
Мужской
Отец
Ахат
Мать
(Ахатова) Рашида
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Ахат
Мать:
Рашида
Смерть
1929
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