Солдатов Игорь Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Солдатов Игорь Михайлович

Место рождения

Андреевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Солдатова Майя Григорьевна

Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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