Солдатов Игорь Михайлович
Место рожденияАндреевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область