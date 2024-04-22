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Мищенко Трофим

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мищенко Александр

Мать: Мищенко ?

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
г.Ростов, Пролетарский р-н, 37 линия, 58/39 2 клетка, кв.13 | ?
Лечение в госпитале
16.04.1945
Ранен осколком в ногу
Военная награда
08.06.1945
ВС 2 Украинского фронта, госпиталь легко-раненых N3923
Орден Славы III степени «Сержант Мищенко Трофим Александрович при наступлении в районе Будапешта со своим расчетом уничтожил до 50 гитлеровцев и подавил артогнем две огневые точки.
Упоминание
Неизвестно
1942-1943 в оккупации в г.Ростов
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
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