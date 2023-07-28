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Яков Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1649 г.р.

Мать

Между 1657 и 1667 г.р.

Дети

Вычислено 1748 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий Карпов

Мать: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1748

Сын: Никита Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748