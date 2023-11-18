Саблин Геннадий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саблин Геннадий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саблин Егор Константинович

Мать: Саблина Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саблин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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