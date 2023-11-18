Саблин Геннадий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Андреевна
Смерть
Неизвестно