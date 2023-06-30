Головина Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1870 и 1880

Дата смерти

Между 1952 и 1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Головин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Головин Орех

Красный, Должанский район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Орех

Смерть
Между 1952 и 1953
Умерла в 70 с лишним лет.