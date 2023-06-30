Головина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1870 и 1880
Дата смертиМежду 1952 и 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Головин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Головин Орех
Красный, Должанский район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Орех
Смерть
Между 1952 и 1953
Умерла в 70 с лишним лет.