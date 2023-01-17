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Зыков Василий

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Зыков Михаил Петрович

Мать: Зыкова Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1980
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