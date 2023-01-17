Зыков Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Зыков Михаил Петрович
Мать: Зыкова Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1980