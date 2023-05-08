Ванян Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванян Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1954

Отец: Ванян Николай Абгарович

Мать: Недовесова Анастасия Ивановна

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