Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ванян Владимир Николаевич
Ванян Владимир Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.1954
Пол
Мужской
Отец
Ванян Николай Абгарович
1928 г.р.
Мать
Недовесова Анастасия Ивановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1954
Отец:
Ванян Николай Абгарович
Мать:
Недовесова Анастасия Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия