Долгачева Евдокия Серапионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Долгачева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Долгачев Петр
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Долгачев Петр
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Долгачев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игуменова Вера Петровна
Отец ребёнка: Долгачев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Анна Петровна
Отец ребёнка: Долгачев Петр
Смерть
Неизвестно