Долгачева Евдокия Серапионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгачева Евдокия Серапионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Долгачева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Долгачев Петр

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Долгачев Петр Петрович

Отец ребёнка: Долгачев Петр

Рождение ребёнка
1913

Сын: Долгачев Иван Петрович

Отец ребёнка: Долгачев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игуменова Вера Петровна

Отец ребёнка: Долгачев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Анна Петровна

Отец ребёнка: Долгачев Петр

Смерть
Неизвестно
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