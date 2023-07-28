Семен Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1895
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна
Афанасьевская церковь 16.11.1895 Калихновщины Мария Семеновна Калихновщины отец крестьянин Семен Георгиевич Калихновщины мать жена Екатерина Фаддеевна Юхновщина запасной рядовой Никита Федорович ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Фаддеевна
Смерть
Неизвестно