Семен Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Георгиевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1895

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Екатерина Фаддеевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 16.11.1895 Калихновщины Мария Семеновна Калихновщины отец крестьянин Семен Георгиевич Калихновщины мать жена Екатерина Фаддеевна Юхновщина запасной рядовой Никита Федорович ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Фаддеевна

Смерть
Неизвестно