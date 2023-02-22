Петренко Амбросий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Амбросий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Савеленко Елена Амбросиевна

Мать ребёнка: Петренко Василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Фалат

Мать ребёнка: Петренко Василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Федор

Мать ребёнка: Петренко Василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Лука

Мать ребёнка: Петренко Василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василина

Мать ребёнка: Петренко Василина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Петренко Василина

Смерть
Неизвестно
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