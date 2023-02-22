Петренко Амбросий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Савеленко Елена Амбросиевна
Мать ребёнка: Петренко Василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Фалат
Мать ребёнка: Петренко Василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Федор
Мать ребёнка: Петренко Василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петренко Лука
Мать ребёнка: Петренко Василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василина
Мать ребёнка: Петренко Василина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Петренко Василина
Смерть
Неизвестно