Даниленко Агафья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1731 и 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1731 и 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Даниленко Андрей Васильев
Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Праскева Васильева
Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Даниленко Алексей Васильев
Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев
Смерть
Неизвестно