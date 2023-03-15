Даниленко Агафья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Агафья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1731 и 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Даниленко Андрей Васильев

Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ефимия Васильева

Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Праскева Васильева

Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Даниленко Алексей Васильев

Отец ребёнка: Даниленко Василий Димитриев

Беловоды, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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