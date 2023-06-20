Парышева Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парышева Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Парышев Геннадий Николаевич

Мать: Нина