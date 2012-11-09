Писнячевский Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1931
Дата смерти09.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1955
Сын: Писнячевский Леонид Викторович
Мать ребёнка: Писнячевская Ефрасинья Каленьевна
Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.11.2012