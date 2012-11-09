Писнячевский Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писнячевский Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1931

Дата смерти

09.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1955

Сын: Писнячевский Леонид Викторович

Мать ребёнка: Писнячевская Ефрасинья Каленьевна

Починок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.11.2012
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