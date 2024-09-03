Пичкалева (Березина) Евгения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1870
Дочь: (Пичкалев) Федора Федоровна
Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
01.12.1872
Дочь: (Пичкалев) Варвара Федорова
Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
12.12.1874
Дочь: (Пичкалев) Ульяна Федорова
Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
18.11.1876
Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
20.12.1882
Дочь: (Пичкалев) Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
20.01.1885
Сын: Пичкалев Григорий Федоров
Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов
Смерть
Неизвестно