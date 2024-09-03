Пичкалева (Березина) Евгения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Березина) Евгения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
25.05.1870

Дочь: (Пичкалев) Федора Федоровна

Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
01.12.1872

Дочь: (Пичкалев) Варвара Федорова

Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
12.12.1874

Дочь: (Пичкалев) Ульяна Федорова

Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
18.11.1876

Сын: Пичкалев Михаил Федоров

Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
20.12.1882

Дочь: (Пичкалев) Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
20.01.1885

Сын: Пичкалев Григорий Федоров

Отец ребёнка: Пичкалев Федор Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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