Хайриниса Бикмула Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1895
Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
29.12.1898
Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1901
Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.10.1904
Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно