Хайриниса Бикмула Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайриниса Бикмула Кызы

Хайриниса Бикмула Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1895

Сын: Акраметдин Фахретдин Улы

Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Ярхаметдин Фахретдин Улы

Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Хаялетдин Фахретдин Улы

Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.10.1904

Сын: Шихабутдин Фахретдин Улы

Отец ребёнка: Фахретдин Гайнетдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close