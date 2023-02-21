Черняновский Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1947
Дата смерти21.01.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черняновская Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1919