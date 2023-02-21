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Черняновский Вячеслав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1947

Дата смерти

21.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черняновская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Татьяна Ивановна

Смерть
21.01.1919
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