Родионов Яков Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1927
Дочь: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: (Родионова) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Трифонова (Родионова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: (Родионова) Анна Родионовна
Смерть
Неизвестно