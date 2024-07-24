Родионов Яков Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Яков Родионович

Родионов Яков Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: Степанов Родион Степанович

Мать: (Макарова) Параскева Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Родионова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
10.01.1927

Дочь: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: (Родионова) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Трифонова (Родионова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: (Родионова) Анна Родионовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.