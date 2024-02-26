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Марфа Максимова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

14.09.1851 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Терентьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
14.09.1851 ст.
Причина смерти: чахотка | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-4N8?i=763&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824

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