Марфа Максимова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти14.09.1851 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Терентьев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
14.09.1851 ст.
Причина смерти: чахотка | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-4N8?i=763&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824