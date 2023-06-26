Черепанов Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Еремей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1931

Дочь: Наумова Ида Еремеевна

Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Михаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Аркадий Еремеевич

Мать ребёнка: Черепанова Евдокия Михаиловна

Смерть
Неизвестно