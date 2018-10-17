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Занозина Софья Дмитриевна
Занозина Софья Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.18
Пол
Женский
Отец
Занозин Дмитрий Сергеевич
91 г.р.
Мать
Занозина (Егошина) Татьяна Владимировна
88 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.18
Отец:
Занозин Дмитрий Сергеевич
Мать:
Занозина Татьяна Владимировна
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