Занозина Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занозина Софья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.18

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.18

Отец: Занозин Дмитрий Сергеевич

Мать: Занозина Татьяна Владимировна

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