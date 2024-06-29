Турчин Лариса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТурчин Лариса

Турчин Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турчин Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турчин Игорь

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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