Турчин Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турчин Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турчин Игорь
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край