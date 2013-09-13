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Тараканов Максим Сергеевич
Тараканов Максим Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.2013
Пол
Мужской
Отец
Тараканов Сергей Сергеевич
1989 г.р.
Мать
Тараканова Наталья Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2013
Отец:
Тараканов Сергей Сергеевич
Мать:
Тараканова Наталья Александровна
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