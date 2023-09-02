Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Павловна

Акулина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Ганичев Афанасий Сосипатрович

Отец ребёнка: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Ганичева Татьяна Сосипатровна

Отец ребёнка: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1884 ст.

Сын: Ганичев-Миров Федор Сосипатрович

Отец ребёнка: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров и законная жена его Акулина Павлова, оба правосл. Воспр.: той же дер. кр-нин Яков Сосипатров. Крещ.: свящ. Павел Левитский с псаломщ. Яковом Одинцовым.
Рождение ребёнка
08.07.1886 ст.

Сын: Ганичев Андрей Сосипатрович

Отец ребёнка: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости и дер. крестьянские дети Яков Ганичев и Феодор Пеньков. Кр... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1886 ст.

Сын: Ганичев Илья Сосипатрович

Отец ребёнка: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости и дер. крестьянские дети Яков Ганичев и Феодор Пеньков. Кр... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганичев Яков Сосипатрович

Отец ребёнка: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганичев-Миров Сосипатр Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close