Леонова (Чурилина) Иринья Минова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Чурилина) Иринья Минова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Чурилин Мина Павлов (Ич)

Мать: Чурилина Парасковья Борисова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
20.01.1823 ст.

Муж: Леонов Трофим Трофимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850
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