Леонова (Чурилина) Иринья Минова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
20.01.1823 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850