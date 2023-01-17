Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Матвей Петрович
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780