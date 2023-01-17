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Иван Матвеевич

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Матвей Петрович

Мать: Мария Федоровна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1780
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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