Брызгалов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Брызгалов Василий Ионович (Иоанович, Иванович)
Рождение ребёнка
1852
Упоминание
09.07.1874
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/fd/51/fd5157a7-8b89-472a-97a9-7a0de516f024.pdf № 19. 15 мая 1906 г, Известия по Казанской епархии. Историко-статистич... Показать все
Работа или профессия
Около 1874
Большая Шатьма, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
церковный староста при Большешатьминской (Богоявленской) церкви - см. упоминание В XIX веке церковные старосты избирались на три года прихожанами. Избранных утверждали в должности в местной епархии. ... Показать все
Смерть
Неизвестно