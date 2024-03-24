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Брызгалов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Брызгалов Василий Ионович (Иоанович, Иванович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Брызгалов Д. Иванович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
09.07.1874
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/fd/51/fd5157a7-8b89-472a-97a9-7a0de516f024.pdf № 19. 15 мая 1906 г, Известия по Казанской епархии. Историко-статистич... Показать все
Работа или профессия
Около 1874
Большая Шатьма, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
церковный староста при Большешатьминской (Богоявленской) церкви - см. упоминание В XIX веке церковные старосты избирались на три года прихожанами. Избранных утверждали в должности в местной епархии. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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