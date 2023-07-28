Матрохин (Мотрохин) Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрохин (Мотрохин) Сергей Михайлович

Место рождения

Орша, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

26.06.1890

Дата смерти

07.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1890

Отец: Мотрохин Михаил Семенович

Мать: Мотрохина Антонина Васильевна

Орша, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Матрохина Милица Сергеевна

Мать ребёнка: Мотрохина Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Матрохина Фаина Сергеевна

Мать ребёнка: Мотрохина Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Матрохин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Мотрохина Олимпиада Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотрохина Олимпиада Федоровна

Смерть
07.05.1938