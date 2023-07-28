Матрохин (Мотрохин) Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.06.1890
Дата смерти07.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1890
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Матрохина Милица Сергеевна
Мать ребёнка: Мотрохина Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Матрохина Фаина Сергеевна
Мать ребёнка: Мотрохина Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Матрохин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Мотрохина Олимпиада Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.1938