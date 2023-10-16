Вьялкина Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Татьяна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вьялкин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1909

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.11.1912

Сын: Вьялкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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