Вьялкина Татьяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
27.02.1909
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1912
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно