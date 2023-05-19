(Гребенникова/Крапивина) Наталья Сергеева
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1911
Рождение ребёнка
01.07.1912
Сын: Гребенников Козьма Иванов
Отец ребёнка: Гребенников Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.08.1913
Сын: Гребенников Степан Иванов
Отец ребёнка: Гребенников Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.11.1915
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Гребенников Иван Павлович
Смерть
Неизвестно