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Байков Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1928

Дата смерти

19.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928

Отец: Байков Алексей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Байкова) Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.1949

Сын: Байков Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.10.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Участок 38

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