Байков Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1928
Дата смерти19.10.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1928
Отец: Байков Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Байкова) Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
28.12.1949
Мать ребёнка: Байкова (Машкова) Нина Гавриловна
Смерть
19.10.2000
Похороны
Неизвестно
Участок 38