Бочарникова (--) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бочарникова София Исаевна
Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бочарников Афанасий Исаевич
Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бочарников Филипп Исаевич
Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич
Смерть
Неизвестно