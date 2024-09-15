Бочарникова (--) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочарникова (--) Ирина

Бочарникова (--) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочарников Исай Кузьмич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бочарников Иван Исаевич

Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бочарникова София Исаевна

Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бочарников Афанасий Исаевич

Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Бочарников Филипп Исаевич

Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бочарников фед Исаевич

Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Бочарников Павел Исаевич

Отец ребёнка: Бочарников Исай Кузьмич

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.