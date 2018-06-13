Стафеев Виктор Владимирович 28.05.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стафеев Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1959

Дата смерти

13.06.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1959

Отец: не указан

Мать: Стафеева (Долгова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Семен Викторович

Мать ребёнка: Стафеева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стафеева Татьяна

Рождение ребёнка
10.11.1981

Дочь: Стафеева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Стафеева Татьяна

Смерть
13.06.2018

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