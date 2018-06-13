Стафеев Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1959
Дата смерти13.06.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стафеева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стафеева Татьяна
Рождение ребёнка
10.11.1981
Дочь: Стафеева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Стафеева Татьяна
Смерть
13.06.2018