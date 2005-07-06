Павлов Петр
Место рождения
Дата рождения04.02.1950
Дата смерти06.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950
Отец: Иван Павлов
Мать: Павлова Феодора
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Роза
Рождение ребёнка
04.11.1983
Сын: Павлов Анатолий
Мать ребёнка: Павлова Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Роза
Смерть
06.07.2005