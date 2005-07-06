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Павлов Петр

Место рождения

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

04.02.1950

Дата смерти

06.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: Иван Павлов

Мать: Павлова Феодора

Апнеры, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Роза

Рождение ребёнка
04.11.1983

Сын: Павлов Анатолий

Мать ребёнка: Павлова Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Роза

Смерть
06.07.2005