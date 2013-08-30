Селезнева Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.08.2013
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.2013