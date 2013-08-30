Селезнева Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.08.2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Королёв, Королев, Московская область
Смерть
30.08.2013
Королёв, Королев, Московская область
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