Чернышев Леонид Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.2019
Сын: Чернышев Владислав Леонидович
Мать ребёнка: Чернышева Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.04.2021
Сын: Чернышев Вячеслав Леонидович
Мать ребёнка: Чернышева Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно