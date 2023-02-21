Чернышев Леонид Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Леонид Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.2019

Сын: Чернышев Владислав Леонидович

Мать ребёнка: Чернышева Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.04.2021

Сын: Чернышев Вячеслав Леонидович

Мать ребёнка: Чернышева Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Анастасия Алексеевна

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