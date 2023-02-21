Соколова (Морозова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975
Отец: Морозов Сергей
Мать: Балакирева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тропин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропин Антон
Отец ребёнка: Тропин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропин Никита
Отец ребёнка: Тропин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим
Отец ребёнка: Соколов Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: не указан