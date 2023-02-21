Соколова (Морозова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Морозова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975

Отец: Морозов Сергей

Мать: Балакирева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропин Антон

Отец ребёнка: Тропин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропин Никита

Отец ребёнка: Тропин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим

Отец ребёнка: Соколов Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: не указан

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