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Рудакова Матрона Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.

Сын: Рудаков Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Рудаков Матвей Дмитриевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
11.09.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Вера Ивановна (Рудакова) Рудакова
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Рудаков Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Рудаков Матвей Дмитриевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Матвей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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