Рудакова Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Рудаков Матвей Дмитриевич
Восприемник
11.09.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Вера Ивановна (Рудакова) Рудакова
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Рудаков Матвей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно