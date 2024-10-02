Воробьева Марина
Место рожденияКубенская волость, Вологодский уезд
Дата рожденияВычислено 1698
Дата смертиДо 1755
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1736
Сын: Воробьев Иван
Отец ребёнка: Воробьев Григорий
Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740
Сын: Воробьев Яков
Отец ребёнка: Воробьев Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1740
Сын: Воробьев Степан
Отец ребёнка: Воробьев Григорий
Смерть
До 1755