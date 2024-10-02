Воробьева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Марина

Место рождения

Кубенская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1698

Дата смерти

До 1755

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1709 г.р.

Дети

Вычислено 1736 г.р.
Между 1739 и 1740 г.р.
Вычислено 1740 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1736

Сын: Воробьев Иван

Отец ребёнка: Воробьев Григорий

Рождение ребёнка
Между 1739 и 1740

Сын: Воробьев Яков

Отец ребёнка: Воробьев Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1740

Сын: Воробьев Степан

Отец ребёнка: Воробьев Григорий

Смерть
До 1755

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