Копылова-Трофимова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова-Трофимова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1866 ст.

Сын: Копылов-Трофимов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Копылов-Трофимов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1874

Муж: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов-Трофимов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов-Трофимов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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