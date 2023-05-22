Копылова-Трофимова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1866 ст.
Сын: Копылов-Трофимов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Копылов-Трофимов Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов-Трофимов Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов-Трофимов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Копылов-Трофимов Андрей Фёдорович
Смерть
Неизвестно