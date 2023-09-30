Муравьева Пея Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Пея Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Демид Егорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Муравьев Прокопий Демидович

Отец ребёнка: Муравьев Демид Егорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Муравьев Кондратий Демидович

Отец ребёнка: Муравьев Демид Егорович

Смерть
Неизвестно

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