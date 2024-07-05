Злоказов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Злоказов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Злоказова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Топорова (Злоказова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Злоказова Анна Капитоновна
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Злоказов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Злоказова Анна Капитоновна
Смерть
Неизвестно