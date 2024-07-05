Злоказов Николай Васильевич 06.12.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗлоказов Николай Васильевич

Злоказов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Злоказов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Злоказова Анна Капитоновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Топорова (Злоказова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Злоказова Анна Капитоновна

Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Злоказов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Злоказова Анна Капитоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.