Давыдова (Чичиндаева) Роза Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1936
Рождение ребёнка
24.09.1960
Рождение ребёнка
16.08.1962
Рождение ребёнка
22.03.1964
Рождение ребёнка
20.09.1967
Рождение ребёнка
16.10.1970
Рождение ребёнка
11.04.1973
Весеннее, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно