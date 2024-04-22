Давыдова (Чичиндаева) Роза Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Чичиндаева) Роза Ивановна

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

08.07.1936

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1936

Отец: Чичиндаев Иван Григорьевич

Мать: Чичиндаева Клавдия Владимировна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
16.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
22.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
20.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
16.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Терентьевич

Рождение ребёнка
11.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Николай Терентьевич

Весеннее, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Николай Терентьевич

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