Демин Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Игнатий

Демин Игнатий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Демин Иван

Мать ребёнка: Демина Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Сын: Демин Михаил

Мать ребёнка: Демина Евдокия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Демин Александр

Мать ребёнка: Демина Евдокия

Рождение ребёнка
1928

Сын: Демин Павел

Мать ребёнка: Демина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Евдокия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close