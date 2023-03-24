Демин Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Демин Иван
Мать ребёнка: Демина Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Демин Михаил
Мать ребёнка: Демина Евдокия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Демин Александр
Мать ребёнка: Демина Евдокия
Рождение ребёнка
1928
Сын: Демин Павел
Мать ребёнка: Демина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Евдокия