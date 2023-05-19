Карташова (Кобозева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташова (Кобозева) Ольга Михайловна

Карташова (Кобозева) Ольга Михайловна

avatar

Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

18.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.09.1979

Сын: Карташов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
11.05.1984

Дочь: Кондратьева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Владимир Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close