Карташова (Кобозева) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1979
Сын: Карташов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
11.05.1984
Дочь: Кондратьева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Карташов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно