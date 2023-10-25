Иушин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иушин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.?

Отец: не указан

Мать: Алёна Сергеевна

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