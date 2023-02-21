Морозенкова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1906 ст.
Сын: Морозенков Павел Федорович
Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.
Дочь: Таисья Федоровна
Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1918
Сын: Морозенков Василий Федорович
Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно