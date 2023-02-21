Морозенкова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозенкова Марфа Алексеевна

Морозенкова Марфа Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1906 ст.

Сын: Морозенков Павел Федорович

Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.10.1910 ст.

Дочь: Таисья Федоровна

Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.11.1918

Сын: Морозенков Василий Федорович

Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозенков Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close