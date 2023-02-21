Бейер (Beyer) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияСальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения28.10.1716
Дата смерти12.03.1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1716
Отец: Бейер Теобальд
Мать: Арбогаст Мария Барбара
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
29.12.1747
Дочь: Шенк Анна Маргарета
Отец ребёнка: Шенк Иоганнес Якоб
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шенк Иоганнес Якоб
Смерть
12.03.1780
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция