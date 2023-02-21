Бейер (Beyer) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейер (Beyer) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

28.10.1716

Дата смерти

12.03.1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1716

Отец: Бейер Теобальд

Мать: Арбогаст Мария Барбара

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
29.12.1747

Дочь: Шенк Анна Маргарета

Отец ребёнка: Шенк Иоганнес Якоб

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шенк Иоганнес Якоб

Смерть
12.03.1780
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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